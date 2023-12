Đoković u velikom intervjuu: Probudili su zver u meni (VIDEO)

Najbolji teniser svijeta je u dugom i iscrpnom razgovoru sa poznatim novinarom Džonom Verthajmom odgovorio na brojna aktuelna pitanja koja se tiču njega i njegove karijere, ali i tenisa uopšte.

U najavi, podsjetio je Verthajm na posljednje finale US Opena i titulu Novaka protiv Danila Medvedeva, koji je skoro deceniju mlađi od njega. Tako je Novak postao najstariji čovjek koji je osvojio turnir u Open eri.

Đoković kao motivaciju vidi gladne, mlade igrače.

"Mislim da nekako probude zver u meni", rekao je Novak Đoković.

Đoković je naveo da možda nije tako brz kao nekada, ali je mudriji i precizniji. Na terenu će gađati mete veličine novčića.

Njegov trening je fokusiran ne samo na preciznost već i na mentalnu snagu.

Novak je rekao da njegova mentalna snaga nije božji dar.

"To nije poklon", ispravio je Džona Verthajma i dodao: "To je nešto što dolazi sa velikim radom".

"Razlika, pretpostavljam, između momaka koji umeju da budu najveći šampioni i onih koji se bore da dođu do najvišeg nivoa je u sposobnosti da ne ostanu predugo u tim emocijama. Za mene je to zaista relativno kratko. Tako da čim to doživim, priznajem... Možda, znate, puknem. Vrištim na terenu, šta god da se desi. Ali onda sam u stanju da se vratim i resetujem", kaže Novak.

Razbijanje reketa je češće kod mnogih drugih igrača, ali i njemu se to ponekad desi na terenu.

"Nisam ponosan na to. I stidim se sebe kada to radim, bez sumnje. Ali u isto vreme, znate, prihvatam sebe kao ljudsko biće sa manom. Količina pritiska i stresa je mnogo veća ako imate gomilu protiv sebe. Istovremeno, zapravo više uživam u okruženju gde, znate, imam dobru podršku", dodao je Đoković.

Poznata je situacija iz januara 2022. kada je bio deportovan iz Australije.

"Imao sam većinu sveta protiv sebe. Imao sam takvo iskustvo na teniskom terenu sa publikom koja me možda nije bodrila, ali nikada ranije u životu nisam imao ovo posebno iskustvo", rekao je i dodao da "nije protiv vakcine" te da je samo "pobornik slobode izbora".

Govorio je i o svom velikom rivalu, Rafelu Nadalu i pokušaju Španca da ga "zastraši u svlačionici" uoči njihovih velikih mečeva.

"Igram protiv Nadala na Rolan Garosu, moja svlačionica je pored. Blizu smo, zar ne? Pokušavamo da damo jedan drugom prostora, ali ona nije velika. I čujem ga kako skakuće kao što to čini pred početak svakog meča. U svlačionici pored vaše čujete ga kako radi kratke sprintove. Čak i muziku koju sluša čujem u slušalicama. Pa znaš, to me nervira. Na početku karijere nisam shvatao kako je sve to deo scenarija, zar ne? Tako da sam se time plašio. Ali to me takođe motiviše da sam uradim stvari i da pokažem da sam spreman, znate? Spreman sam za bitku, za rat", rekao je Đoković.

Dodao je da je velika satisfakcija je ogroman broj osvojenih grend slemova, rekordnih 24.

"Zapravo pre mnogo godina sanjao sam da će moja kćerka i moj sin moći da me gledaju kako osvajam Vimbldon. To se desilo nekoliko puta. Imao sam veliku sreću da sam to doživeo", zaključio je najbolji igrač svijeta.

