Đoković uoči Vimbldona o koljenu ali i o fudbalerima Srbije

Osećam se dobro. Igram u utorak i samouveren sam i siguran u koleno. Do sada je sve pozitivno, izjavio je danas srpski teniser Novak Đoković uoči početka Vimbldona.

Đoković se četvrtog juna uoči meča četvrtfinala protiv Kaspera Ruda povukao sa Rolan Garosa zbog povrede koljena. On je dan kasnije u Parizu operisao koljeno.

Srpski teniser je uspio da se oporavi i igraće na Vimbldonu, koji počinje prvog jula. Prvi rival srpskom teniseru na Vimbldonu biće Čeh Vit Kopriva, prenosi Tanjug.

"Osećam se dobro! Da, hajde da pričam odmah o kolenu... Kada se to desilo na Rolan Garosu, odlučio sam odmah da se operišem. Bilo je nedoumica oko Vimbldona, ali je dosta igrača imalo te zahvate, Tejlor Fric, Sten Vavrinka, Lindzi Von... Podelili su svoja iskustva i to mi je dalo veru da ću da budem dobro, da ću moći da igram Vimbldon", rekao je Đoković na konferenciji za medije u Londonu.

Srpski teniser je 23. juna doputovao u London.

"Imao sam nedelju dana dobrih treninga, veoma jakih treninga. Sa Janikom Sinerom, Frensisom Tijafoom, Danilom Medvedevim i danas sa Holgerom Runeom. To su sve teniseri koji igraju dobro na travi. To su situacije gde sam testirao koleno. I koleno je odlično reagovalo. To je bio dobar znak da učestvujem. Igram u utorak i samouveren sam i siguran u koleno. Do sada je sve pozitivno", dodao je Đoković.

O podršci fudbalerima Srbije

Đoković je gledao meč Srbije i Danske u Minhenu.

"Trudim da promovišem zajedništvo u srpskom sportu, pojedinačnih i timskih sportova. Trudim se da se svima nađem, da budem na raspolaganju, za svako iskustvo, volim da delim iskustvo više nego da savetujem. Svako ima svoj jedinstveni put, postoji izvesna razlika između sportova. Imaju dodirnih tačaka, taj psihiloški pristup prema zastupanju reprezentacije Srbije, u ovom slučaju u fudbalu i evropskom prvenstvu, to je veliko iskustvo, čast i privilegija. Naježio sam se kada sam izašao na teren, toliko naših ljudi, himna kada je zapevana, odzvanja himna, ne možemo baš u tenisu da doživimo, ali znam kakva je emocija i kakva je tenzija. Nažalost, rezultat nije bio povoljan, navijali smo. Potrudio sam da dam svojijm prisustvom motiv, imao sam čas da budem na terneu, da se pozdraivm sa njima", rekao je Đoković.

Potom je dalje objasnio kako on gleda na fudbal.

"Fudbal je najveći sport ubedljivo, pre 20-30 godina su neke reprezentacije bile dobre, a sada su u zavšrnici. Ulaže se u sport, sport se razvija. Mislim da imamo reprezentaciju sa puno fantastičnih igrača, nažalost se nije pogodilo da dožive uspeh na EP. Ali, tu su posle 24 godine, uvek se Srbija digne na noge kada je fudbal tu. Nema sredine, ili si jako srećan ili sve po spisku svakome! U svojoj karijeri sam imao sreće da budem na dobroj oštrici mača kada je naš narod u pitanju, ali je bilo trenutaka kada su moji neuspesi pogodili ljude", rekao je Novak i dodao:

"Za svakog sportistu, kada ti kažu da nisi dao sve za svoju zemlju, to ti bude krivo. To jako lično shvatam. trudio sam se kroz čitavu karijeru da ljudi pomisle da nisam dao sve od sebe. Rezultat je jako nepredvidiv, ako fudbalska reprezentacija druge zemlje bolje odigra, idemo dalje. Važno je zalaganje, da se vidi emocija, da izgaraš na terenu. Sama činjenica da si već u reprezentaciji je velika odgovornost i čast, predstavljaš svoj narod, ljudi osete i vide to. Za neke fudbale koji su na mete kritika, ne volim da vidim jer sam i sam sportista, i mene to zaboli. Mora svako da preuzme odgovornost za rezultate i ideš dalje".

