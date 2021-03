Đoković urlao na Ivaniševića: "Neka se dere i osvaja grend slemove"

Novak Đoković je imao teške momente na putu ka osvajanju titule na Australijan openu.

Sada je i jasno kome su bile upućene riječi: "Kaži nešto, čekam te pola sata", otkrio je Novakov trener Goran Ivanišević.

"Vidjeli smo da je bilo kašljanja, ali to je tri reda iznad mene. Shvatam ga, velika je tenzija. Teško je nešto reći, teren je veliki, sve se primijeti. Teško je objasniti, može da se kaže za neke stvari... Shvatam ga, takav je pritisak. Neka se on dere i pobjeđuje na grend slemovima", uz osmijeh je izjavio Ivanišević u razgovoru za HRT.

Ivanišević to sve razumije, istog su mentaliteta, temperamentan je i sam bio kao igrač. Saradnja sa Novakom je izvanredna.

"Mentalitet je isti, jezik je isti, to mnogo pomogne u objašnjavanju, u razgovoru, na terenu. Čak nekad ne mora ništa da se kaže, dovoljno je da se pogledamo. Balkanac može trenirati bilo koga, ali Balkanca ne može trenirati niko osim Balkanca", dodaje Ivanišević.

Upoređujući Rodžera Federera, Rafaela Nadala i Đokovića, Ivanišević kaže da su jedan drugoga učinili boljim igračima.

"Ovaj su tenis napravili boljim i zanimljivijim. Svi su pričali o rekordima Margaret Kort i Serene Wilijams, da je to nedostižno, ali možda to dostignu i Novak i Rafa. Ima još do toga jako puno, sve je moguće", zaključio je.

