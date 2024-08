Đoković uzbuđen: ATP turnir opet u Srbiji

Srbija će ponovo imati teniski turnir na kalendaru. ATP je objavio da će teniski turnir serije 250 ponovo da se održava u Beogradu i Srbiji se ATP turnir vraća.

ATP 250 u Beogradu će se igrati od 3. do 9. novembra i održavaće se u zatvorenom, tačnije u "Štark Areni" gdje je igrano finale Dejvis kupa 2010. i 2013. godine.

"Zahvalni smo što smo dobili šansu da organizujem turnir serije 250 još jednom, a ovoga puta na tvrdoj podlozi. Beograd je imao uspešnu istoriju turnira na tvrdoj podlozi i pogotovo Dejvis kup finala pre mnogo godina. Uzbuđeni smo što nastavljamo tradiciju", rekao je direktor turnira Đorđe Đoković.

