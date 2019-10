Đoković uzeo set pa izgubio od Cicipasa

Prvi reket svijeta Novak Đoković poražen je u četvrtfinalu Šangaja od Stefanosa Cicipasa sa 2:1 u setovima (6:3, 5:7, 3:6).

Novak je odlično krenuo u meč i odmah na startu vezao tri gema, uz jedan brejk. Taj brejk mu je bio dovoljan da povede sa 1:0 protiv Grka.

Međutim, u drugom setu uslijedila je velika borba dvojice igrača. Igralo se gem za gem, a pri rezultatu 3:3 Cicipas je imao dva puta priliku da napravi brejk, ali se Nole izvukao. Međutim, u 12. gemu Grk ipak dolazi do brejka i izjednačuje na 1:1 u setovima.

U trećem setu odličnu igru Cicipas kruniše brejkom u najgorem momentu za Novaka i potvrđuje ga, te dolazi do ogromne prednosti od 4:1. Do kraja je Srbin uspio da osvoji još dva gema, ali je Cicipas bio siguran u devetom gemu i, nakon dvije neiskorištene, koristi treću meč loptu te dolazi do polufinala.

