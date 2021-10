Đoković vakcinisan?

Prvi teniser svijeta Novak Đoković u javnosti je okarakterisan kao antivakser, odnosno da sportista koji u početku pandemije nije želio da se vakciniše.

Da su se stvari u njegovom razmišljanju promijenile nagovijestili su američki mediji na osnovu jednog događaja.

Đoković je bio gost muzičkog festivala Samerstejdž u Njujorku, na koji je ulazak bio moguć samo uz potvrdu vakcinacije.

Tačnije, za ulaz u Central park je bio dozvoljen samo vakcinisanima, za razliku od preostale dvije obližnje lokacije, što je specijalizovanom sajtu "Sportskeeda" bilo dovoljno da shvati da je Novak vakcinisan.

Za sada nema zvanične potvrde, već samo nagađanja za temu o kojoj je Đoković u početku govorio samo u smislu da ne bi volio da se vakciniše sve dok se ne informiše do kraja i dobije garancije da neće pogriješiti.

Glasine da se vakcinisao dolaze u trenutku kada australijske vlasti zahtijevaju da svi teniseri budu vakcinisani za Australijan open, kao uslov da uopšte dođu u Melburn.

Do sada je postojala bojazan da bi Novak mogao da propusti napad na 10. titulu "Ozi opena", ali ukoliko su tačni navodi Amerikanaca onda je otklonjena nedoumica, prenosi b92.

Spreman je da ispiše istoriju i postavi rekord po broju Gren slem titula. Sada ih ima 20 koliko i Rafael Nadal i Rodžer Federer.

Who’s playing at SummerStage in Central Park? Novak Djokovic next set? @DjokerNole @SummerStage @CentralParkNYC pic.twitter.com/kON93kJF1S