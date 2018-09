Đoković već u Šangaju može do broja 1, evo i kako

Novak Đoković, treći teniser svijeta, nalazi se u najboljoj formi od svih tenisera na svijetu i sa razlogom može da gleda ka prvom mjestu na ATP listi.

Šampion Vimbldona i US opena za samo nekoliko mjeseci došao je od najgore pozicije u posljednjih 12 godina do najbolja tri na planeti.

Zbog povrede lakta Đoković je prošle godine propustio sve turnira poslije Vimbldona i zbog toga, ali prije svega sjajne igre, je rapidno napredovao u plasmanu.

Poslije osvajanja Otvorenog prvenstva SAD Đoković je došao do 6.445 bodova, i ima 455 manje od drugoplasiranog Rodžera Federera, odnosno 2.315 od prvog na svijetu Rafaela Nadala.

Pošto se nalazi u najboljoj formi od svih igrača na turu, postavlja se pitanje kada bi mogao da napadne vrh ATP liste?

Do kraja sezone za Đokovića su ostala još četiri važna turnira – Peking (500), Šangaj (1.000), Pariz (1.000) i Završni turnir u Londonu (1.500). To je potencijalno 4.000 bodova. Od prestižnijih turnira igra se i Bazel (500), ali pitanje je da li će tamo nastupati Novak.

Koliko bodova brane Rodžer i Rafa?

Švajcarac je imao prilično dominatan kraj sezone, pošto je osvojio Šangaj (1.000), Bazel (500), dok je u Londonu igrao polufinale koje mu je donijelo 600 bodova. To znači da Federer brani 2.100 poena.

Kada je riječ o Nadalu on ne brani mnogo poena, ali pitanje je na koliko će turnira učestvovati do kraja sezone pošto je na US openu predao meč zbog povrede koljena.

Španac je u završnici 2017. osvojio Peking (500), poražen je u finalu Šangaja (600), u Parizu je predao meč u četvrtfinalu (180), dok na Završnom turniru ne brani niti jedan poen jer je odigrao samo jedan meč i izgubio je od Gofana. Prvi teniser svijeta do kraja sezone brani 1.280 bodova.

Poznato je da Novak ništa ne brani i do prvog mjesta već bi mogao u Šangaju, ako bude igrao Peking. Novak se za turnir u prijestonici Kine nije prijavio, ali do početka je ostalo još dosta, a znamo da se često dešava da teniseri dodaju turnire. Ostaje nam da vidimo.

Datumi predstojećih važnih turnira: Peking (1.10 - 7.10), Šangaj (6.10. - 14.10), Bazel (20.10. - 28.10), Pariz (27.10 - 4.11), Završni turnir (11.11 - 18.11).

(B92)