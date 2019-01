Đoković već u aprilu može da skine Federera sa "trona"

Novak Đoković mogao bi u aprilu da postane teniser sa najviše osvojenih velikih turnira u istoriji.

Đoković je u nedjelju u Melburnu osvojio sedmi Australijan open, 15. Gren slem, a ukupno 52. titulu na velikim turnirima koje osim GS čine još Mastersi i Završni masters.

Ima dvije više od Rafaela Nadala, a ispred njega je još samo Rodžer Federer sa 53 trofeja sa glavnih turnira.

To znači da bi Đoković već krajem marta mogao da prestigne Švajcarca u ovom segmentu i tako napravi još jedan korak ka statusu najboljeg tenisera svih vremena.

Priliku da se izjednači sa Federerom imaće 7-17. marta na prvom Mastersu sezone u Indijan Velsu, a ukoliko slavi u Kaliforniji, što je do sada činio pet puta, rekord će da se čeka u Majamiju koji je na programu 18-31. marta.

"Svjestan sam da je pisanje istorije sporta koji iskreno volim nešto posebno. Naravno, to me motiviše. Igrati Gren slemove, najveće ATP turnire, to su moji glavni ciljevi u narednim sezonama. Želim da se koncentrišem na napredak svoje igre i generali napredak – psihički, fizički, emotivni, kako bih bio sposoban da igram na najvišem nivou i u narednim godinama", rekao je Đoković.

Đoković je do 52 titule stigao na 173 nastupa na takozvanim "mejdžorima" što znači da osvaja trofej na svaka 3,3, dok je Federer svoje 53 uzeo na 223 velika turnira što je titula na svaka 4,2. Trećeplasirani Nadal ima 50 na 174, pa je njegov prosjek 3,5.

I Srbin i Švajcarac će se u Indijan Velsu boriti za svoju šestu titulu na prvom Mastersu sezone.

