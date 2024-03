Đoković zaigrao fudbal: "Ja sam kao Luka Modrić" (VIDEO)

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković našao je vremena da odigra fudbal sa prijateljima, pa je nakon partije razgovarao sa medijima i nasmejio mnoge.

Komentarisao je kakav je igrač na terenu, nakon što je novinar potegao tu temu, a sebe je uporedio sa jednim od najboljih veznjaka današnjice Lukom Modrićem.

"Ja sam kao Luka Modrić, taj tip igrača. Volim da imam pregled terena od 360 stepeni, da asistiram i pokrećem dobre napade", rekao je Đoković.

Novak svoj prvi naredni meč na Indijan Velsu igra protiv Aleksandra Vukića sutra od 20 časova, prenosi Telegraf.

"I'm A Luka Modric" - Novak Djokovic @DjokerNole is a Jack of all trades...#TennisParadise pic.twitter.com/8lZJ4J1DqC