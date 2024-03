Đoković započeo 416. nedjelju na vrhu ATP liste

Srpski teniser Novak Đoković započeo je danas 416. nedjelju na vrhu ATP liste i tako nastavio da pomijera granice.

Sad je jasno da će Đoković ostati na čelu liste najmanje do 8. aprila, bez obzira na učinak na mastersima u Indijan Velsu i Majamiju, a do tada će skupiti 419 nedjelja na vrhu i sa 36 godina i 322 dana oboriti rekord Rodžera Federera kao do sada najstarijeg tenisera na prvom mjestu.

Na danas objavljenoj ATP listi Đoković ima 9.675 bodova, 870 više u odnosu na drugoplasiranog Španca Karlosa Alkarasa, koji je noćas prošao u osminu finala Indijan Velsa pobjedom protiv Feliksa Ožea-Alijasima.

Na trećem mjestu je Italijan Janik Siner, slijede ruski teniseri Danil Medvedev i Andrej Rubljov, Nijemac Aleksander Zverev, Danas Holger Rune i Poljak Hubert Hurkač.

Deveti je Norvežanin Kasper Rud, a deseti Australijanac Aleks de Minor.

Kada je riječ o ostalim srpskim teniserima, Laslo Đere i Dušan Lajović su pali za po jedno mjesto i sad su na 36, odnosno 56. mjestu, dok je Miomir Kecmanović napredovao za šest pozicija i trenutno je 47. igrač svijeta.

Hamad Međedović je pao na listi za tri pozicije i nalazi se na 119. mjestu.

