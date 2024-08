Đoković zbog ovog poteza diskvalifikovan, šta je bilo s Mikelsenom: Ne vidim razliku (VIDEO)

​Aleks Mikelsen i incident sa finala turnira u Vinston Sejlemu, naišli su na komentare i kolega iz svijeta tenisa. Pitaju se mnogi kako se njegov potez razlikuje od onog kada su Novaka Đokovića diskvalifikovali sa turnira.

Amerikanac je na opšte iznenađenje izbjegao diskvalifikaciju iako je bijesno raspalio lopticu i pogodio jednog navijača.

Sudija Oreli Tort, koja je, zanimljivo, bila sudija meča na US Openu između Novaka Đokovića i Pabla Karenja Buste, kada je Novak diskvalifikovan, riješila je da ne udalji Amerikanca sa terena, iako je njegov prestup bio drastičniji.

Poslije konsultacija sa supervizorom i pošto se uvjerila da je navijač dobro, Tort je dozvolila Mikelsenu da nasatavi susret sa Italijanom Lorencom Sonegom.

Italijan je glatko došao do titule pobjedom od 6:0, 6:3, a o svemu se oglasio i bivši australijski teniser Džon Milman.

"Ne želite da vidite kako diskvalifikuju igrače, ali ne vidim veliku razliku između ovog incidenta i Novakove diskvalifikacije sa US Opena 2020", poručio je Milman, prenosi "b92".

You don’t want to see players getting defaulted but I don’t see much difference between this incident and Novak’s US2020 default.. https://t.co/YwSBwNIq7x