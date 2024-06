Đoković zbog problema s koljenom sve zabrinuo na “Filip Šatrijeu“

U toku je meč između Novaka Đokovića i Fransiska Serendula.

Novak vodi 1:0 u setovima. Sve je djelovalo sjajno, ali onda je srpski as sve zabrinuo poslije trećeg gema u drugom setu. Tada je tražio medicinski tajm-aut zbog problema sa koljenom desne noge.

Pri masaži doktora Novak je imao bolne grimase, no morao se brzo vratiti na teren. Odmah je to pokušao iskoristiti Serendulo koji je ima dvije brejk lopte za 3:1, ali Novak se izvukao iz neugodne situacije. Vidljivo bilo slabije kretenje Đokovića, ali svi se nadamo da će izdržati. Do kraja meča ima pravo još u dva navrata tražiti medicinsku pomoć.

I poslije petog gema doktori su stigli kod Novaka da mu izmasiraju nogu..

