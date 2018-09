Đoković zbog tableta vikao na ljude u svom boksu

Novak Đoković, najbolji srpski teniser, bio je akter veoma čudne situacije početkom drugog seta četvrtfinalnog duela US opena sa Džonom Milmanom.

Uslovi za igranje u Njujorku su od početka turnira veoma teški, a tako je bilo i na meču srpskog i australijskog tenisera.

Obojica su se znojili više nego što je uobičajeno, sparina je bila velika i na sve to Đoković je početkom drugog seta ostao bez tabletica.

Nakon uvodnog gema drugog seta teniseri su promijenili strane i srpski teniser u tom trenutku otišao je do stolice. U tom trenutku vidio je da nema tableta i ljutito se okrenuo prema ljudima u boksu i iznervirano se prodrao.

Njegova supruga nije znala o čemu se radi i zbunjeno je rekla – "Šta?". I ostali ljudi u boksu bili su zbunjeni, međutim brzo se razriješila situacija.

Đoković je poslije veoma iscrpljujućeg prvog seta poslao poruku ljudima u boksu i zatražio tablete koje mu je supruga ponijela iz hotela. Ipak, ta informacija se nije prenijela do Vajde i ekipe.

Srpski teniser zbog toga je bio veoma ljut na kraju prvog gema u drugom setu. Ovo je bio samo početak onoga što je uslijedilo.

Čudna situacija se desila kod 2:2 u gemovima tokom drugog seta, nakon što je Đoković osvojio prvi set rezultatom 6:3.

Tada je na scenu stupilo jedno pravilo u ITF pravilniku za sudije koje se rijetko viđa, pogotvo u ovakvim situacijama.

This is so odd: Millman granted request to change attire due to humid conditions, Djokovic requesting tablets from wife that, according to him, were left in apartment - all before an actual changeover. #USOpen