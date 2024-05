Đokovića ponovo napao novinar koji mu se izvinjavao

Novak Đoković je glavna sportska vijest, ali ovoga puta ne zbog svoje sjajne igre, već zbog toga što je spletom nesrećnih okolnosti pogođen flašicom u glavu nakon čega je završio u bolnici.

Jednom navijaču koji je želio da uzme autogram je iznad tunela za izlazak igrača ispala boca iz ranca koja je pogodila Đokovića u glavu, a srpski as je poslije toga završio u bolnici.

Svi su ostali u šoku zbog nesrećnog događaja, ali je bilo i onih koji su pokušali da iz čitave priče pronađu način da potkače i Novaka, a došlo je i do izvrtanja informacija, naročito kada je sam duel u pitanju, prenosi Nova.rs.

Novak je sa 6:3, 6:1 savladao Francuza Mutea, a meč je obilježio javljanje na telefon Đokovićevog rivala.

Novak se tome smijao tokom meča, svi na tribinama su identično reagovali, pa i sudija. Nijednog trenutka to nije izazvalo frustraciju kod Novaka, ali je britanski novinar Sajmon Brigs pisao o tome.

"Čak i prije nego što mu je flaša pala na glavu, Đoković kao da nije bio baš najbolje raspoložen, jednom je neočekivano frustrirano reagovao na zvono mobilnog telefona na tribinama. Ali njegov tenis je bio na visini zadatka protiv Mutea, uprkos nedostatku mečeva u posljednje vrijeme. Đoković je odigrao samo 16 mečeva, dok se neki od njegovih rivala približavaju duplo većem broju od starta sezone", napisao je on.

Pod pretpostavkom da nije ozbiljno povrijeđen, Đoković će u trećem kolu Mastersa u Rimu, koji je posljednji veliki događaj prije Rolan Garosa, igrati protiv 32. tenisera svijeta Alehandra Tabila iz Čilea“.

Brigs izgleda nije ni pratio meč, telefon nije zvonio navijačima, nego Muteu, a Novak se tome smijao. Navijači Đokovića nisu ljubitelji Brigsa, koji se već brukao kada je u pitanju Novak Đoković. Prije pet godina, Brigs je napisao tekst o tome kako će danas izgledati top 10 igrača na svijetu, a Novak nije bio na toj listi. U novembru 2023. je zbog toga napisao pokajnički tekst.

Wakey, wakey, @moutet99 The Frenchman's phone alarm goes off during his match with @DjokerNole!#IBI24 pic.twitter.com/ESEx36Cy9t