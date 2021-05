Đokovića više ne zanima ATP lista, otkrio drugi cilj

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković rekao je da ga ATP lista više ne zanima.

Novak počinje u utorak učešće na Mastersu u Rimu, gdje će u prvom kolu igrati protiv Amerikanca Tejlora Frica.

Đoković je prvi na ATP listi, ali smatra sada da to više nije važno.

"Dolazi do smene generacije i rezultati to govore. Ovi momci igraju svake nedelje. Tu su Rubljov, Beretini, Zverev, Cicipas i svi igraju sjajno i svi dolaze do važnih poena. Tu je i Medvedev, kao i Tim, koji je na vrhu već godinama. Skinuće me sa vrha, to je neizbežno. Promene dolaze - da li će biti za mesec ili godinu dana ne znam, ali znam da dolaze", rekao je Đoković i dodao:

"Mene to više ne zanima. Sada me samo zanimaju Grend slemovi".

(B92.net)