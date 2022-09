Đokovića zbunio novinar: Nadal je još uvek tu, zar ne?

Srpski teniser Novak Đoković istakao je da je njegov najveći rival i dalje Španac Rafael Nadal.

Nakon završetka Lejver kupa, na kojem se od tenisa oprostio legendarni švajcarski teniser Rodžer Federer, Đoković je odgovarao na razna pitanja. Jedno je došlo od španskog novinara koji je imao poprilično bizaran zaključak, piše B92.

On je upitao srpskog igrača da li je njegov rival sada možda Karlos Alkaras, prvi teniser svijeta i osvajač US opena, ali je Novak morao da ga podsjeti da je Rafael Nadal i dalje u konkurenciji.

"Pa.... Nadal je još uvek tu, zar ne?! Očigledno, to je i dalje Rafa. Dok god on igra, on je moj najveći rival", rekao je zbunjeni Đoković.

Srpski teniser je u bezbroj navrata tokom karijere isticao da je njegov najveći rival Nadal, čak i kada je u užem izboru bio i Federer.

Što se tiče utisaka sa turnira oni su za Novaka bili sjajni uprkos porazu tokom posljednjeg dana.

"Mislim da je ovo bilo nekoliko emotivnih dana, zbog Rodžerovog zbogom i osećali smo sjajnu energiju njegovog oproštaja. On je jedan od osnivača Lejver kupa, tako da mislim da je to bio sjajan način da se oprosti od tenisa. Ovo je jedinstveno takmičenje, zabavljamo se zajedno. Jako sam srećan što sam bio deo Tima Evrope. Izgubili smo nažalost, ali mislim da je ovo bila fantastična nedelja koju ću dugo pamtiti", podvukao je Novak.