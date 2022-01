Đokovićev brat: Novaka hoće da zatvore

MELBURN - Nakon što je objavljeno da je najbolji teniser svijeta Novak Đoković dobio Vladu Australije pred Federalnim i porodičnim sudom u Melburnu, pojedini mediji su objavili da je najbolji teniser svijeta uhapšen.

Američka novinarka Ksenija Pavlovic McAteer tvrdi da je Đoković uhapšen.

Ona tvrdi da je to saznala od njegova oca Srđana.

Breaking Father of @DjokerNole is telling me that they have arrested him!