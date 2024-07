Đokovićev fizioterapeut: "On je mašina, nisam znao da tako nešto postoji"

Oporavak Novaka Đokovića u roku od nekoliko nedjelja poslije operacije kolena, fascinira sve i na Vimbldonu.

Drugog tenisera svijeta u petak očekuje susret polufinala sa Lorencom Muzetijem, a to kako se Novak oporavio ekspresno i zaigrao na Vimbldonu, komentarišu mnogi.

Novak Đoković je poslije operacije odlučio da sa sobom u London povede i 66-godišnjeg fizioterapeuta, Žan-Žorža Selijea.

Bonus video:

On je u razgovoru za "Ekip" rekao da nikada nije vidio sportistu kao što je Đoković.

"Ovo je avantura za pamćenje, ovo neću uskoro zaboraviti. Radio sam sa mnogo velikih sportista, olimpijskih šampiona, čovjek sa takvom voljom, nisam znao da tako nešto postoji", fasciniran je Selije, prenosi b92.

On je dodao da je imao prilike da i sam nauči neke stvari od Đokovića.

"Mnogi sportisti osjećaju se kao da sebi daju na značaju, ali sa Novakom sam dosegao drugu dimenziju. On ima jedinstvenu unutrašnju moć i snagu. U Beogradu, Novak jednostavno nije znao da li će igrati na Vimbldonu, ali je već radio na svom ramenu. On je mašina. Ne pravi sav ovaj napor što je bio povrijeđen, to je filozofija života, njegova ravnoteža", zaključio je francuski fizioterapeut.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.