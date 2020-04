"Đokovićev milion bukvalno spasava živote"

Direktor zdravstvenog centra Bergama, epicentra italijanske i svjetske pandemije korona virusa, otkrio je kako je potrošena donacija Novaka Đokovića.

Đoković je donirao Bergamu 1.000.000 evra, a to je iskorišćeno za opremanje dvije lokalne bolnice.

"Njegovom donacijom doslovno spasavamo živote. Povećavamo sobe, jer to nam je nužno s obzirom na to da su nam do sada ljudi u agoniji ležali, pa i umirali u čekaonicama. Zatim, kupujemo aparate, od defibrilatora do monitora, kao i nužnu zaštitnu opremu za osoblje", kaže Peter Asembergs.

Asembergs ističe da je Đoković svojim darom i riječima motivisao mnoge da se uključe i pomognu bolnicama u Lombardiji.

"Đokovićev dar, ali i ono što je rekao nakon što je donirao milion evra, pokrenuli su lavinu. Donacije su krenule sa svih strana. Za manje od 48 sati nakon što smo objavili njegov poklon i iznos koji je priložio, dobili smo 10.000.000 evra. Svoje velike priloge između ostalih dali su pjevač Robi Fakineti, trofejna plivačica Federika Pelegrini...", rekao je Asembergs, prenosi "Index".

Asembergs ističe Đokovićeve reči kojima je popratio donaciju i koje su motivisale ostale.

"Iskreno, meni uopšte nije važno da li ćete to objaviti i ne mora se znati da sam ja uopšte išta dao, a kamoli koliko. Osim, naravno, ako smatrate da će objavljivanje takve informacije podići svijest i kod drugih potencijalnih donatora da učine isto što i ja", rekao je Đoković italijanskom doktoru prilikom donacije miliona evra.

Đokovićevu skromnu reakciju na pitanje doktora koji je primio njegovu velikodušnu donaciju prenijeli su svi italijanski mediji i tako je "izvršen pritisak" na brojne donatore koji će takođe spasiti živote.

Do sada je u Lombardiji korona virusom zaraženo više od 65.000 ljudi, dok ih je više od 12.000 umrlo.

Đoković je pomogao i rodnoj Srbiji, donirao je takođe milion evra kupovinom respiratora, a sada sa svojim kolegama radi na pomoći teniserima koji zbog izostanka turnira nemaju stalne prihode.