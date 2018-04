Đokovićev najgori start u karijeri

Novak Đoković je porazom u drugom kolu Barselone zabilježio najgori start sezone u svojoj profesionalnoj karijeri.

Srpski teniser je protiv Martina Kližana poražen peti put u deset mečeva u 2018. Đoković se od početka godine muči sa pronalaskom forme nakon problema sa laktom.

Nije mu pomogla šestomjesečna pauza iz druge polovine 2017, bolovi na Australijan openu su ga natjerali na operaciju, ali ni poslije hirurškog zahvata ne uspijeva da uhvati ritam.

Poražen je u prvim mečevima na mastersima u Indijan Velsu i Majamiju, potom u trećoj rundi Monte Karla, a sada i u drugom kolu u Barseloni, što mu je bio prvi meč na turniru poslije 12 godina.

"Žao mi je što nisam ispunio očekivanja – ni navijača, ni svoja lično. Nisam bio na potrebnom nivou, a priznajem da je teško nositi se sa ovakvim mečevima i porazima. Nastaviću da pokušavam i videću gde će me to dovesti. Možeš da radiš dobro i jako na treninzima, ali mečevi su nešto drugo. Promenio sam detalje u igri, ali ti detalji utiču na igru. Moram da budem strpljiv i da nastavim da radim. To je jedini put", rekao je Đoković u sredu.

Iako Đoković ne uspijeva da ispuni očekivanja javnosti i svojih navijača, njegovi rezultati ne bi trebalo da previše iznenađuju, s obzirom na situaciju.

Poređenja radi, ni trenutno prvi teniser svijeta Rafael Nadal, koji je trenutno sada praktično nepobjediv na šljaci, a prošle godine je osvojio šest turnira (dva Grend slema, dva mastersa), takođe dugo nije mogao da pronađe pravi ritam nakon duže pauze.

Sezonu uoči spektakularne povratničke 2017. osvojio je samo dva trofeja, i to na "svojim" terenima u Monte Karlu i Barseloni.

U međuvremenu je gubio u ranim fazama Australijan opena, Buenos Ajresa, Majamija, nije uspijevao da izbori finala Rio de Žaneira i Indijan Velsa, tek ga je šljaka vraćala u "život".

Nakon dvije titule je opet nastavio sa oscilacijama (drugo kolo Sinsinatija, treće Pekinga, prvo Šangaja), ali se ispostavilo da su ti razočaravajući rezultati bili smo priprema za spektakularan povratak.

Možda je Nadal i najbolji pokazatelj onoga što je potrebno Đokoviću, s obzirom da je Španac formu tražio na turnirima na kojima nije igrao baš redovno.

Turnir u Monte Karlu je najavio Đokovićev povratak, djelovao je solidno protiv Dušana Lajovića i Borne Ćorića, ali je duel sa Dominikom Timom pokazao da su mu potrebni mečevi zbog povratka u fizičku formu koja mu je bila zaštitni znak tokom godina dominacije.

Srbin je lako ostao bez daha već na trećem meču turnira, pa je jasno da je takmičarski ritam ono što mu je neophodno za preokret. Zbog toga se očekuju njegovi nastupi na nekim turnirima na kojima se inače ne pojavljuje, a jedan od njih je portugalski Eštoril.

Organizatori su mu još prije turnira u Barseloni poslali poziv, nadajući se njegovoj brzoj eliminaciji, što se i dogodilo. Iz Đokovićevog tima za sada nema zvanične reakcije na poziv na turnir koji počinje 30. aprila.

U njegovom rasporedu za sada je u prvi u planu Masters u Madridu 6. maja.