Đokovićev protivnik: Idem da pobijedim Novaka

Francuski teniser Korentin Mute prva je prepreka za najboljeg tenisera svijeta.

Dvadesetpetogodišnji ''laku luzer'', trenutno 83. na svijetu, na startu turnira bio je bolji od Romana Safijulina u tri seta, a sada vjeruje da ima šanse da ugrozi prvog igrača svijeta.

Srbin je pet puta osvajao titulu na ''Foto Italiku''.

''Volim da igram ovakve mečeve. Još od malena treniram za ovo. Igrao sam sa Nadalom na Roland Garolu, sa Novakom u Bersiju, igraću ponovo ovdje. Pri kraju su karijere i to je šansa da ih upoznam, volio bih da igram i protiv Federera'', poručio je Mute.

Pa je potom i nastavio.

''Protiv Đokovića ću izaći na teren da pobijedim, kao i svaki put, čak i ako nisam favorit. To je način poštovanja protivnika da odete tamo i pobijedite ga. Vidjećemo šta će biti. Super sam uzbuđena. To je veliki meč kome ću pristupiti veoma ozbiljno. To će biti jedan od najvećih mečeva koje ću odigrati u karijeri. Pokušaću da igram svoju igru, da ga napadnem forhendom. Često u mečevima postoji rješenje da ih dobijete'', kazao je on prenosi Sport klub.

