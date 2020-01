Đokovićev raj na Baliju

Šampion Australijan Opena je imao prilike da po završetku prošle sezone ode na odmor u jedan poseban kraj svijeta, na Bali.

Novinare u Melburnu su interesovala i Novakova iskustva odatle i generalni utisci o poznatoj turističkoj destinaciji, a Đoković je rekao da je zaista impresioniran.

“Mislim da je to jedno od najlepših mesta na svetu. Iskreno, bio sam zadivljen kako su ljudi tamo prirodni i iskreni. Energija tog ostrva je nešto posebno. Ono što je ostavili poseban utisak na mene i moju suprugu je “zelena škola” na Baliju, koja ima jedinstven koncept obrazovanja. To nam je bilo vrlo interesantno.” “Znamo već nekoliko godina za to, upoznati smo sa konceptom. U to su nas uputili naši prijatelji čije je dete u toj školi na Baliju. Ipak, oduvek smo želeli i sami da odemo tami, Iskoristili smo priliku u pauzi između sezona da posetimo školu. Možda će i naša deca jednog dana biti deo svega toga”, poručio je Novak.

Drugi teniser svijeta je opisao kako izgledaju te škole u prirodi.

“Imaju oko 70 jedinica od bambusa, tamo pohađaju časove. Nema zidova. Klima na Baliju je sjajna, tokom cele godine imaju lepo vreme. Sve je u skladu sa prirodom, poštuju se zakoni prirode. Video sam kako deca isu bosonoga u školu, praktikuju sportove, provode mnogo vremena napolju. Ova vrsta interaktivne igre u kombinaciji sa učenjem je nešto zaista posebno od svih sistema obrazovanja koje sam do sada video".

"Moja supruga i ja smo u našoj fondaciji u Srbiji oduvek bili fokusirani na obrazovanje dece u ranom uzrastu, posebno u predškolskom periodu. Bilo je ovo interesantno iskustvo. Oni ne klasiraju decu po razredima sve dok ne krenu u srednju školu što je zaista odlično. Ja sam za to. Vidite mnogo srećne dece, koja su nasmejana, ali svi su veoma pametni. Sve svoje ideje mogu da iskažu kroz postojeće radionice, imaju na raspolaganju raune materijale, tako da mogu da kreiraju šta god im padne na pamet. To je vrlo kreativno okruženje i lepo je biti deo toga. Imam sjajne i pozitivne utiske o svemu tamo", izjavio je Novak.

Novak je odgovorio i na pitanje o tome šta bi bio u životu da se nije počeo baviti tenisom.

“Dobro pitanje, ali verujem da bih verovatno ostao u sportu, jer dolazim iz sportske porodice. Odrastao sam na planinama, skijao sam kao dete. Moj otac je bio profesionalni skijaš, većina moje porodice ustvari. Verovatno bih sada bio na skijama negde u Evropi”, zaključio je Đoković.