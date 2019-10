Đokovićeva majka: Kada je postao broj 1, to kao da nisu mogli da podnesu

Majka Novaka Đokovića, Dijana, dala je intervju za "GQ Indija" u kojem je, između ostalog, pričala i o vimbldonskom finalu i odnosu navijača prema njenom sinu.

Dijana Đoković je otkrila i šta joj je prolazilo kroz glavu u momentima kada je Švajcarac imao dvije meč lopte, koje nije iskoristio.

"Bila sam na meču, bilo je jako, jako teško. Mislim da takav meč nisam videla godinama. Kada je Federer imao meč lopte, uzela sam u ruke krst i molila se bogu. Rekla sam sebi, uradio si to dva puta, možeš i treći. Na US Openu 2010. i 2011. je bilo isto tako. U polufinalu, Rodžer je imao dve meč lopte i Novak je preokrenuo meč. Bilo je veoma napeto, sva publika je bila uz Federera. Bilo je isto tako napeto kao sa Nadalom 2012. u finalu Australijan Opena. To je bilo fizički teško, ovo na mentalnom nivou", kaže Dijana.

Ona kaže i da je Novak napredovao u psihološkom smislu.

"Radi na sebi stalno, sprema se za svaki meč, posebno kad igra s Nadalom ili Federerom. Posebno je kada igra sanjima. Rekao mi je da zna da će s Rodžerom biti teško. Nije bilo prvi put da su svi uz Federera. On koristi tu energiju i zamišlja da svi navijaju za njega", dodala je Novakova majka.

Kaže da je ponosna na svog sina.

"Veoma sam srećna i ponosna. Nije bilo uvek lako, ali sam ponosna na sve što je uradio. Toliko nedelja na prvom mestu, svi ti trofeji, mnogo nezaboravnih momenata u kojima smo bili zajedno. Omiljen mi je Vimbldon 2011. Istog trenutka kada je osvojio pehar, koji je želeo još kao dete, postao je i broj jedan. Cela porodica je čekala na to".

Majka najboljeg tenisera svijeta priznala je da ima osjećaj da teniska publika širom svijeta ne cijeni dovoljno Novaka, barem ne kao Federera i Nadala.

"Osećam da je baš tako. Osetila sam to u Australiji, Njujorku, Londonu. Manje u Parizu, mislim da im je tamo osvojio srca kada je počeo da priča na francuskom. Iskreno, ne znam. On je tako učtiv, radi naporno. Ipak, ljudi ga ne cene dovoljno jer igra u eri Federera i Nadala. Kada je bio treći na listi, sve je bilo u redu, oni su bili prvi i drugi. Međutim, kada je postao broj jedan, to kao da nisu mogli da podnesu. Ne znam, i ja patim zbog toga. Poštuju to što je uspešan i ono što čini. Ali ako je sa druge strane Federer, navijaće za Rodžera. Na neki način to mu daje dodatnu snagu da ga pobedi", dodala je Dijana.

Ona je uvjerena i da će njen sin nadmašiti rekord Federera po broju grend slem titula.

"Mislim da će uspeti u tome. Ima to na umu. Njegov cilj je da bude naljbilji na svetu. Ako to želi, mora da osvoji još grend slem titula. Želim samo da bude zdrav. Ako je zdrav, mogu da se kladim, sigurna sam, verujem da će to uraditi".

Kaže da nije sigurna do kada će Novak igrati.

"Ko to zna? Ima 32. Možda najmanje do 35. godine. Ne mogu to da kažem. Zavisi od njega. Ako je srećan i motivisan i uživa u svemu, što da ne igra i duže?

Federer ima 38 i još igra", zaključila je Dijana Đoković.

(B92)