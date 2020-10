"Đokovićeva povreda je teža nego što je predstavlja"

Novak Đoković je zabrinuo sve svoje navijače kada je u prvom setu protiv Karenjo-Buste imao problema sa povredom vrata, kasnije i lijeve nadlaktice, te i očima.

Dan pred polufinale Rolan Garosa sa Stefanosom Cicipasom trenirao je samo u večernjim satima, takođe sa bandažom na bolnom mjestu.

Analitičar "Eurosporta" Mats Vilander smatra da je povreda svjetskog broja jedan teža nego što on to želi da predstavi u javnosti.

"Mislim da ne želi da pokaže protivniku da osjeća povredu. To cje povreda koja će biti prisutna u polufinalu i ako ne bude imao dobar početak, to bi moglo da predstavlja problem", rekao je Vilander.

On smatra da je povreda velika briga za Đokovića.

"Očigledno mu je trebalo neko vrijeme da zagrije tijelo protiv Karenjo-Buste, a tako će biti i u polufinalu, i opet u finalu. Mislim da je Novakova povreda velika briga. Očigledno ne želi da pokaže protivniku da povrijeđen ulazi na teren", kaže Vilander.

Nadovezao se na izjavu Pabla Karenjo-Buste poslije njihovog četvrtfinala.

"Pablo je nagovijestio da Novak to uvijek čini – ali ne mislim da Novak to želi da radi kada padne. Rekao bih da ga to sigurno brine, jer će ova sljedeća dva meča za bilo kog igrača biti apsolutno brutalna, po dužini i fizičkim naporima. Trčaće veoma dugo. Biće to dva maratonska meča“, poručio je Vilander.

Program na Rolan Garosu ovog petka počinje u 15 časova.

Najprije će na teren "Filip Šatrijea" Rafael Nadal i Dijego Švarcman, a potom će izaći Novak Đoković i Stefanos Cicipas.

(B92)