Đokovićeva povreda "promijenila" Lacostin logo star 100 godina (FOTO)

Grafički izmjenjen legendarni logo francuske kompanija “Lacoste”, gdje je prikazan aligator sa zavojem na koljenu jedne noge, rađen u znak podrške Novaku Đokoviću, odjeknuo je društvenim mrežama.

Prvi put aligator kao logo pojavio se na majici 1926. godine.

Naime grafički rad djelo je grafičkog dizajnera “Graforidža” objavljen na njegovom Instagram profilu uz koji stoji opis “Privremeni Lacostin logo”.

Šala se svidjela i Đokoviću, čiji dugogodišnji sponzor je upravo ova francuska kompanija, te je ovu sliku podijelio na društvenim mrežama.

Podsjećamo da je srpski teniser prije nekoliko dana ispao sa Rolan Garosa zbog povrede i morao je na hitnu operaciju koljena.

"Proteklog dana morao sam da donesem neke teške odluke nakon što sam doživeo kidanje meniskusa na svom poslednjem meču. I dalje sve 'obrađujem', ali sam srećan da mogu da vas obavestim sa novostima da je operacija dobro prošla. Mnogo sam zahvalan doktorima koji su bili uz mene, a zahvaljujem se na podršci i koju dobijam od navijača. Uradiću sve da budem zdrav i da se vratim na teren što je pre moguće. Moja ljubav prema ovom sportu je snažna i želja da se takmičim na najvišem nivou me pokreće. Idemooo!", napisao je Đoković prethodno na instagramu.

Da se grafička obrada legendarnog loga svidjela i samoj kompaniji “Lacoste” potvrđuje njihove objava na društvenoj mreži X, gdje su napisali “Brzo se oporavi” i označili su Đokovića.

Označili su i grafičkog dizajnera “Graforidža” i zahvalili mu se na krativnom radu na njihovom logu.

Get back to full strength soon @DjokerNole! Thanks to @graforiks for the creative touch!#TeamLacoste pic.twitter.com/WzIgIXCRcl