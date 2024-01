Đokovićeva svađa sa publikom: Dođi i reci mi to u facu (VIDEO)

Novak Đoković uspio je da pobijedi Alekseja Popirina i plasira se u treće kolo prvo grend slem turnira u sezoni gdje ga čeka Argentinac Tomas Ečeveri.

No, s obzirom da mu je protivnik bio domaći teniser, u jednom momentu je Nole ušao u klinč sa jednim dijelom tribina.

"Don't poke the bear" Novak Djokovic responds to a member of the crowd looking to get under his skin pic.twitter.com/1S9wQxwemg