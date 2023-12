Đokovićeve brojke od kojih se vrti u glavi

Nova sedmica je počela a time i nova nedjelja Đokovićeve vladavine teniskim tronom. Nole sigurno rukovodi teniskim vrhom, međutim ova sedmica je ipak nešto posebnija nego prethodne ili, bar u ovom trenutku, one koje tek predstoje.

Naime, Đoković je započeo, kao što je već poznato, svoju 402. sedmicu na prvom mjestu.

Međutim, zašto se tolika prašina digla baš oko ove sedmice ?

E pa, tajna je u ovome – Đoković ima tačno 100 nedjelja više provedenih na prvom mjestu nego svi ostali aktivni igrači, koji su u nekom momentu bili na vrhu, zajedno.

Rafael Nadal na svojoj "koti" ima 209, Endi Mari je 41 nedjelju bio najbolji, Karlos Alkaraz 36, dok je Danil Medvedev 16 sedmica bio na vrhu.

Sve to kada se sabere dolazimo do brojke od 302 sedmica, što je za tačno 100 manje od Đokovićevog učinka, koji samo nastavlja da se povećava.

