Đokovićevi savjeti za jačanje imuniteta

Novak Đoković je svjestan sa kakvim problemom se svijet suočava zbog virusa korona, a pošto je poznato da mnogo zna kada je u pitanju zdrava ishrana i imunitet, on je za beogradski portal "Telegraf" dao nekoliko savjeta, koji mnogima mogu da pomognu kada je u pitanju prevencija od virusa.

Zbog irusa korona su otkazani brojni sportski događaji, takođe i teniska dešavanja širom svijeta bar za narednih šest nedjelja, pa će Novak biti u prilici da bude sa svojom porodicom tokom najkritičnijeg perioda.

Novak je imao sreću da sa svojim timom uhvati jedan od poslednjih letova iz Amerike za Evropu, usljed zatvaranja granica, a dan kasnije, za "Telegraf" je dao savjete kako se treba ponašati i šta treba raditi kako bi ojačali imunitet i organizam.

Ovo su njegovi glavni savjeti:

- Uvećajte unos Vitamina C i Cinka. Preporučeno je između 5 do 7 grama dnevno Vitamina C, a može i do 10. Ukoliko nađete tečni Cink, bolje je nego u drugoj formi. U slučaju da ne nađete tečni Cink, i u pilulama je dobro uzimati 3 do 4 puta veću dozu nego uobičajeno preporučene doze.

- Svakodnevno ujutru na prazan stomak piti toplu vodu sa limunom i malo morske soli (opciono dodati i đumbir i sveže listove nane). Toplu vodu sa limunom piti još nekoliko puta u toku dana. Preporučljivo je na prazniji stomak.

- Piti što više zelenih sokova i šejkova sa zelenim lisnatim povrćem (peršun, spanać, kelj...). Zeleno lisnato povrće stvara alkalnu bazu u telu što uništava patogene i viruse koji opstaju u kiseloj sredini.

- Kiselu sredinu izaziva nezdrava brza hrana, stres, briga, ljutnja, napici sa puno rafinisanog šećera, mlečni proizvodi, itd.

- Preporučljivo je konzumirati mali deo čena belog luka u kašičicu meda sa cimetom. Takođe, ulje od divljeg origana, đumbir, kajen paprika (vrsta ljute papričice).

- Koloidna srebrna voda je izuzetno delotvorna za imunitet i borbu protiv otrova koje imamo u telu.

- Razne vrste čajeva i svežeg bilja su uvek dobrodošli. Pogotovo Rtanjski čaj i Čaj od hibiskusa.

- Provoditi određeno vreme na svežem vazduhu u prirodnom ambijentu (parkovi,šume, jezera, reke, more, plaža, planina, brda...) koji nas isceljuje i puni orgonskom, životnom energijom koja je presudna za život u izobilju zdravlja i dobrobiti duše, uma i tela.

- Raditi vežbe svesnog disanja jer na taj način uspostavljate emotivni i mentalni sklad i mir koji vam dozvoljava da se lakše nosite sa brigama, strahovima i neizvesnostima. Takođe vam uravnotežuje metaboličke procese ključne za optimalno zdravlje.

- Što više se smejati, uživati u muzici koja vas ispunjava i čini srećnim. Biti okružen dragim ljudima sa kojima osećati veliko prisustvo ljubavi, blagostanja i radosti.