Đokovićevih magičnih 400 sedmica na vrhu svijeta

Došao je i taj ponedjeljak, a Novak Đoković je konačno prešao magičnu brojku od 400 sedmica na prvom mjestu.

Ova informacija je bila poznata nakon prvog meča i Novakove pobjede nad Runeom, ali odbranom torinske titule Đokoviću je sada zagarantovano 409. sedmica na teniskom tronu.

Novak se na prvo mjesto ATP liste prvi put popeo još 2011. godine nakon prolaska u finale tadašnjeg Vimbldona kojeg je na kraju i osvojio pobjedom nad Rafaelom Nadalom sa 3:1.

