Đokoviću ruka u u gipsu?

Na društvenoj mreži Twitter pojavila se fotografija Novaka Đokovića sa jednom devojkom, na kojoj se jasno vidi da je srpskom igraču ruka bandažirana.

Đoković je u ponedeljak bio u Pragu na pregledima kod ljekara, a samo dva dana kasnije stigao je do Švajcarske.

Srpski igrač na slici jasno ima zavoj oko desne ruke, samo ne može lijepo da se vidi da li je u pitanju neka vrsta gipsa i ako jeste, da li mu je cijela ruka zavijena.

Đoković se na Australijan opena vratio poslije šestomjesečne pauze, međutim nije uspio 100 odsto da zaliječi povredu lakta.

I dalje se ne zna kolika je pauza pred njim i da li je potreban hirurški zahvat.

Looks like Novak is in Switzerland now. His hand doesn't look good.

via: Oana Raluca pic.twitter.com/kdIYgZdKPm