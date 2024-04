Đokoviću se desilo ono što nijednom najboljem na svijetu nije

Norveški teniser Kasper Rud napravio je ogroman uspjeh, trijumfom nad Novakom Đokovićem u Monte Karlu.

Rud do ovog, šestog međusobnog duela nije nikada osvojio ni set protiv Novaka, a sada ga je uspio i pobijediti.

Ovaj polufinalni meč će se pamtiti iz jednog posebnog razloga.

Naime, prvi put u istoriji, tačnije otkako postoji ATP lista, neki najbolji igrač svijeta je poražen u polufinalu Monte Karla.

Ruda sada čeka novi izazov i meč sa Stefanosom Cicipasom u finalu, u nedjelju.

Norvežanin će pokušati da prvi put uzme jednu značajniju titulu s obzirom da nikada u karijeri nije osvojio ništa više od titula iz serije 250.

Takođe, prvi put poslije 1987. se dogodilo da dvije godine zaredom u finalu igra neki skandinavski igrač.

1 - Casper Ruud is the first player to defeat the World No. 1 in semi-finals in Monte-Carlo - the #1 was 13-0 at this stage since the ATP Rankings were published in 1973. Heroic.#RolexMonteCarloMasters | @ROLEXMCMASTERS pic.twitter.com/PjQdmUHXHM