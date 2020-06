Đorđe Đoković: Ovaj scenario bio je najgori moguć

Direktor Adrija tura Đorđe Đoković govorio je o otkazivanju finala takmičenja u Zadru.

Meč za trofej nije odigran, pošto je neposredno prije toga objavljeno da je bugarski teniser Grigor Dimitrov pozitivan na virus korona.

"Imali smo situaciju sa Dimitrovim. Jako sam bio pogođen vešću da je Borna Ćorić, moj drugar iz detinjstva, zaražen virusom korona. U ovom trenutku imamo testiranih oko stotinu ljudi, što igrača, što ljudi iz organizacije. Svega četiri osobe su pozitivne. Iz Hrvatske nas uveravaju da je sve pod kotrolom. Nema razloga za paniku. Najveća nam je briga da svi zaraženi budu zaštićeni i da kroz infekciju prođu što blaže. Kada je Dimitrov objavio da je pozitivan, moj stav je bio da se finale otkaže. Želimo da zaštitimo svakog igrača i svakog navijača. Grigor je pre Beograda i Zadra bio u Sofiji. Mi smo svima iz organizacije rekli da ako osete bilo kakve simptome, da nam prijave. Ivanišević je u četvrtak imao temperaturu, ali je bio negativan na testu. Juče se opet testirao i opet je bio negativan. Ovo je bio jedan događaj humanitarnog karaktera. Naša želja je bila da se skupimo, igramo tenis, da pružimo navijačima u Beogradu, Zadru i širom sveta dobru tenisku zabavu. Ovaj scenario je bio najgori mogući. Sa naše strane je urađeno sve da se zaštitimo, sve mere su bile sprovedene", rekao je Đorđe Đoković u Jutarnjem programu TV Prva.

Đoković kaže da se Dimitrov nije žalio ni na šta, osim na lakat.

"Mi nismo imali informaciju od Grigora da se oseća loše, da ima simptome. On je prijavio povredu lakta, iz tog razloga nije učestvovao na otvaranju Adrija tura u Zadru. Da smo imali bilo kakve indikacije od Grigora, on bi se testirao. Od njega nismo imali takvu informaciju. On nije pokazivao bilo kakve znake malaksalosti i da je pod temperaturom. Tražio je samo pomoć fizioterapeuta za lakat".

"Bilo je samo po potrebi. Kako zakon nalaže, tako smo postupali. Svi igrači koji su dolazili iz inostranstva, jedino je Dominik Tim imao obavezu da se testira pred poletanje. Nikoga nismo primoravali, bilo je preporučeno. Oni nisu hteli da se testiraju dok se ne pojave nikakvi simptomi".

"Mi smo od trenutka kada smo saznali da je Dimitrov pozitivan, imali smo kontakt sa epidemiolozima kako da se ponašamo. Novak nije imao obavezu da se testira u Hrvatskoj, nije osećao nikakve simptome. Uputio se ka Beogradu gde je odmah pri sletanju odradio testiranje. Mi smo odradili sve po zakonu i po instrukcijama epidemiologa", zaključio je Đoković.