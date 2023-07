Đorđe Đoković otkrio zašto je prekinuo tenisku karijeru

Đorđe Đoković, brat Novaka Đokovića, htio je da krene njegovim stopama profesionalnog tenisera, ali je odustao od te karijere.

U gostovanju u emisiji "Preživeli" na K1, najmlađi od braće Đoković, otvorio je svoju dušu i po prvi put progovorio o nekim stvarima iz svog života, poput onoga zbog čega na kraju nije postao teniser, iako su pojedini stručnjaci pričali da je u mlađem uzrastu pokazivao čak i veći talenat od svog brata.

"Imao sam 11 godina kada sam otišao u Akademiju Nikole Pilića i proveo tamo neko vreme. Tada sam shvatio šta je i ko je Novak, kako ga gledaju, ne samo njega, već celu našu porodicu. Bio sam izuzetno mlad, željan sporta, takmičenja, uspeha... Tenis mi je tada bio najveća ljubav, na terenu sam provodio sate", ispričao je Đorđe Đoković.

Kako kaže, uprkos tome što je njegov brat već postao veliko ime u teniskom svijetu u to vrijeme, Đorđe se nije suočavao sa pritiskom zbog toga.

"Život koji imam je zbog tenisa. Novakov uspeh je samo pomogao u svemu tome, razvio sam takmičarsku emociju. Bilo je teško, izazovno, do neke 16 godine nisam osećao nikakav pritisak, pogotovo zbog prezimena koji nosim. Uživao sam u pažnji, u takmičenju, putovanjima i stvarno mi je bilo lepo".

Međutim, onda se dogodila teška povreda koja je dovela do prekida sna o teniskoj karijeri.

"Imao sam jako tešku povredu sa 18 godina, udario sam kolenom u zid. Patelarna tetiva mi je ispucala, bio u Pragu u bolnici, dobio od više doktora dijagnozu da verovatno neću moći da nastavim sa profesionalnim sportom. Potom su došla i drugačija mišljenja, da to može da se sredi. Onda mi je svašta prolazilo kroz glavu, da li imam snage da sve ispočetka prolazim, koliko ću moći... Tada sam rešio da se posvetim nečem drugim u životu, oduvek sam želeo da se oprobam u biznisu, a to je došlo u prilično ranoj fazi mog života. Povukao sam se iz tenisa na vreme", ispričao je najmlađi Đoković.

Hteo je da ostvari Novakove rezultate, ali...

"Iskreno, mogu da žalim samo za svojim propuštenim prilikama. Imao sam sve uslove, ono što Novak nije kao dete, ja jesam. Naravno da sam zahvalan roditeljima što su mi to omogućili. U tenisu da bi uspeo mora mnogo toga da se poklopi. Oduvek sam na brata bio ponosan. Nikada u njemu nisam gledao rivala ili konkurenta, već sam žudeo da postignem ono što je on. Uvek sam verovao da mogu bolje i više. Sreća, pa nisam nastavio sa tenisom, jer bih sam sebe demantovao. On je osvojio sve što se može osvojiti i boljeg nema".

On je rekao da je crta porodičnog karaktera ono što je Novak često pokazivao na terenu - inat.

"Mi Đokovići smo smo inatlije. Čak i kada imamo momente kao što je Novak imao bezbroj puta u karijeri, gde su svi protiv njega. To nama iz nekog razloga daje snagu. Ja sam dosta emotivan i sve držim u sebi dok ne eksplodiram. Nije lako, emotivno je i zaista smatram da je velika nepravda, što se prema nama odnose, tako kako se odnose. Veliku nepravdu je doživeo u Australiji, gde mi kao porodica jednostavno nismo dali na Novaka. Cilj cele te situacije je bio da pošaljemo jaku reč širom sveta i da Novak ništa loše nije uradio, već da iza svega stoji neka druga pozadina. Uvek, kakva god da je situacija, mi gledamo da se probijemo kroz tu situaciju, ali nikada nećemo da se povučemo, već idemo do pobede. Ako nas poraze, čestitaćemo, ali to je jedan težak i dugačak put za tu stranu".

Na kraju se otvorio i o svom odnosu sa Novakom i odnosima u cijeloj porodici.

"Imamo odnos da pričamo o svemu i apsolutno savetujemo jedni druge, svako u svojoj sferi. Jednom prilikom 2020. godine, bio sam u Australiji kod Novaka, gde me je on dan nakon meča, za vreme doručka, pitao nešto vezano za tenis. Rekao sam mu, da je mene toliko sramota da ja njemu bilo šta pričam za to. Mislim da ono što sam ja trenirao i igrao je neki potpuno drugi sport u odnosu na ono što on danas igra, način na koji se on odnosi prema treningu, pripremi, oporavku, takmičenju... Koliko god da sam ja bio veliki profesionalac, ono što Novak radi, treba da se izmisli neka nova reč za to. Savetujemo se, ali ipak, što se tiče tenisa, niti ću ja ikada više nešto da mu kažem, niti on treba da me pita bilo šta".