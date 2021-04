Đorđe Đoković planira da dovede Federera u Beograd

Beograd će od 19. do 25. aprila biti domaćin Serbia opena na kojem će igrati nekoliko zaista sjajnih imena iz svijeta tenisa.

Novak Đoković će svakako biti prva zvijezda, a očekuje se i dolazak Dominika Tima, kojem će to biti prvi turnir u sezoni na šljaci.

Direktor turnira, Đorđe Đoković, otkrio je da ima velike ambicije s ovim takmičenjem, koje će se održati na terenima SC "Novak" na Dorćolu.

On je otkio i da planira da naredne godine pozove nikog drugog do osvajača 20 grend slem titula, Rodžera Federera!

"Nismo ga zvali ove godine, jer moramo da uzmemo u obzir naš budžet. Ne možemo da potrošimo sve na jednog igrača, ali se nadam da ćemo ga videti na turniru sledeće godine ili nekoj narednoj, pre nego što ode u penziju", rekao je Đoković za Sportklub, u podkastu "Wish and Go".

On je takođe dodao i da želi da ovaj tutnir postepeno, pređe u kategoriju ATP 500.

"Jedan od glavnih ciljeva nam je da turnir iz kategorije 250 pređe u kategoriju 500. Ako nam to uspe, licencu ćemo otkupiti trajno. Zato smo pažljivo birali nedelju održavanja turnira, kako bismo imali veće šanse za tako nešto", zaključio je Đorđe Đoković.