Dok Đoković slavi, Federer plače (VIDEO)

Dok je Novak Đoković u Torinu osvajao završni masters, po sedmi put, i rušio još jedan rekord Rodžera Federera, švajcarski teniser je uživao na koncertu u Cirihu.

Odlučio je da penzionerske dane iskoristi da uživa u glasu vjerovatno najvećeg operskog pjevača svih vremena Andree Bočelija, a posebna čast pripala mu je kada je Italijan "izveo" slavnog tenisera na binu.

Andrea Bocelli dedicated a part of his performance to Roger Federer last night. “Among us tonight is a living legend, Roger Federer. For me it’s an honor to dedicate the last aria to him, for the emotions he gave everyone” Roger was moved to tears. pic.twitter.com/MEbXrUzlcm