Doktor koji je operisao Đokovića nije optimista

Sudeći prema prognozama ljekara koji je operisao Novaka Đokovića, male su šanse da srpski teniser zaigra na Vimbldonu.

Doktor Antoan Žerome je u srijedu operisao Đokovića nakon povrede desnog koljena tokom meča osmine finala Rolan Garosa, nije optimista kada je reč o brzom povratku Srbina na teren.

Đoković je pobijedio Argentinca Serundola u pet setova, ali je potom morao da se povuče i da ne izađe na megdan Kasperu Rudu. Brzo je operisan i trenutno je u fazi oporavka.

Iako je operacije prošla dobro i bez ikakvih problema, Žerome ne vjeruje da će Đoković biti spreman da igra na trećem grend slemu u sezoni.

Vimbldon će biti održan od 1. do 14. jula, a Žerome je uglednom "Ekipu" poručio da su male šanse da se potpuno oporavi za tri nedjelje.

"Postepenim povećanjem opterećenja, vidjećemo da li ostaje ‘suvo’ i bez otoka ili bola. To će biti napredak od dana do dana, ali je nemoguće predvidjeti stanje u kojem će biti za nedjelju, dvije i tako dalje. Ali, da bude na 100 odsto za tri nedjelje, to zaista djeluje teško ostvarivo. On je prava sila prirode, jer s obzirom na prirodu povrede, ono što je uradio je izvanredno. Čak 99 odsto ljudi bi vjerovatno završilo odmah u urgentnom centru sa ‘zaključanim’ koljenom", naveo je Žerome a prenosi "Ekip".

Đoković bi na Vimbldonu trebalo da brani prošlosezonsko finale, ali pitanje je da li će biti u stanju da uopšte zaigra na travi ove sezone.

