Doping kontrola diše Đokoviću za vratom poslije osvojenog zlata

Najveći teniser svih vremena Novak Đoković govorio je na konferenciji za medije poslije osvajanja zlatne medalje na Olimpijskim igrama u Parizu.

Nole je u finalu savladao Karlosa Alkaraza rezultatom 2:0.

Pred medije je došao ogrnut srpskom trobojkom, a potom je iznio i utiske.

''Veoma poseban osećaj. Nosio sam zastavu na otvaranju 2012. u Londonu i to je bio najbolji osećaj, do ovog danas. Uvek je čast da predstavljam svoju zemlju, to me motiviše kao ništa drugo. Osvojio sam bronzu na prvim OI, gubio sam polufinala. Sada u 37. godini igrao sam sa najboljim teniserom u ovom trenutku'', rekao je Đoković.

Novak se upravo u Parizu povrijedio prije dva mjeseca i od tada je prošao period oporavka.

''Uradio sam da sebe pripremim za ovaj period od RG do OI. Kada sam došao u Pariz rekao sam da sam drugi igrač u odnosu na Vimbldon, koji mi je dao samopouzdanje za kretanje igre. Bio sam spreman za ovaj turnir, već u uvodnim mečevima znao sam da imam šansu. Želeo sam zlato'', kazao je on.

Osvrnuo se još jednom na finale i osjećanja tokom i poslije meča.

''Obojica smo igrali odličan tenis, na visokom nivou, intenzivno na visokom nivou. Čestitam Alkarasu na dobrom turniru, još jednom je pokazao koliko može. Nisam imao baš mnogo šansi, bilo je napeto u ključnim momentima. Uvek postoje sumnje. Olimpijske igre su svake godine, šanse za zlato su male, imam 37 godina... Znao sam sve, bio sam svega svestan. Drago mi je da sam to uradio ovde, na ovaj način, protiv takvog igrača. Ali biti na terenu sa spskim navijačima, slušati srpsku himu, kada gledam našu zastavu, ništa neće nadmašiti taj osećaj.''

Upitan je kako će da proslavi zlato. Nole je poručio da ga iz doping kontrole prate...

''Ide ovaj iz dopinga sa mnom, ne mogu da pijem ništa drugo osim vode.''

Bilo je zaista emotivno poslije finala.

''Išle suze radosnice, srpska zastava na jarbolu. Sve ovo nadmašuje individualne uspeha, zato što se toliko žele. Da se ovde nije desilo, našao bih način da odem u Los Anđeles. Volja me dovela ovde i podrška našeg naroda.''

Lionelu Mesiju je bilo potrebno pet svjetskih prvenstava da osvoji zlato. Iz petog pokušaja je Novak osvojio zlato na Igrama.

''Nema slučajnosti. Mesi i ja smo generacija, on je genije, Jedan od najvećih sportista u istoriji.''

Novak nije želio da govori o daljim planovima.

"Stvarno nemam pojam, ne razmišljam ni o jednom turniru, sano nek je ovo zlato tu. Idem u Selo da proslavim sa srpskim timom. Slaviću, veseliću se, ne znam koju poruku poslati... Svi me teraju u penziju... Možda će biti, videćemo".

Na kraju nije moglo bolje finale da bude.

''Filmski scenario je pobediti najboljeg na svetu, oba seta u taj-brejku. Trebalo je zadržati dah, samo se zgrčiš i ideš po automatizmu. Bog je veliki, osećam tu božansku intervenciju. Imao je uticaj i u osvajanju zlata'', zaključio je Novak, prenosi espreso.

