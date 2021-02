Drama na Australijan Openu, pozlilo sakupljaču loptica

Neprijatna i dramatična situacija viđena je na meču tenisera iz Južne Afrike Džordža Harisa i Danca Mikaela Torpegarda u okviru 1. kola Australijan Opena nakon što je u prvom setu dječak koji sakuplja loptice pao u nesvijest i srušio se na terenu.

Pomenuti meč igrao se po jakom suncu, a pri rezultatu 4:2 u prvom setu dječak se usljed teških vremenskih prilika srušio, nakon čega su oba tenisera potrčala ka njemu i uz pomoć medicinske ekipe mu pružili prvu pomoć.

Nakon brze reakcije dječaku je pružena potrebna pomoć, a ovakve stvari nisu rijetke u Melburnu posebno kada su u pitanju visoke temperature.

"Igrači su bili zabrinuti, ali je osoblje brzo pomoglo", napisao je na Twitteru novinar Hose Morgado koji je izvještavao s meča.

Što se tiče konačnog pobjednika, na kraju je Haris bio bolji od Torpegarda rezultatom 3:1 u setovima.

Terrible situation on court 16, as a young bal boy colapsed. He looks better now and play is underway. pic.twitter.com/wRLT2sJsvU