Drama na Australijan openu: Ukrajinka se rasplakala i predala meč (VIDEO)

​Čehinja Linda Noskova (WTA 50.) nastavlja živjeti svoj san u Melburnu. Nakon što je u trećem kolu izvela najveću moguću senzaciju te u tri seta eliminisala prvu nositeljku Igu Svjatek, 19-godišnjakinja se noćas plasirala u četvrtfinale nakon samo tri odigrana gema.

Predala joj je 19. nositeljka Elina Svitolina, koja je pri vođstvu Noskove 3:0 pretrpjela povredu leđa. Ukrajinka zbog bola više nije mogla trčati, a suze jedne od najborbenijih teniserki na turu najbolje su svjedočile koliko joj je to teško palo.

Djevojka koja rijetko zove medicinski tajm-aut, a još rjeđe predaje mečeve, ovaj put nije mogla stisnuti zube, već je zagrlila Noskovu i čestitala joj na prolasku među najboljih osam.

A sad end to the action on MCA as Elina Svitolina retires with injury at 0-3. Linda Noskova advances to the quarterfinals. Speedy recovery, Elina #AusOpen pic.twitter.com/mFcJuu7GAX