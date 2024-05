Drama u publici prekinula Nadalov meč (FOTO)

Izgubio je Rafael Nadal prvi set od 108. tenisera svijeta Zizua Bergsa na Mastersu u Rimu i tako poprilično šokirao svoje navijače, dok je u drugom viđen prekid na samom startu.

Naime, Nadal je pri rezultatu 0:0 upozorio sudiju Mohameda Lahjanija da se neko u publici ne osjeća dobro i duel je odmah prekinut.

Sudija je sišao sa stolice, uzeo bočice vode i po publici poslao osobi kojoj je pozililo, a koja se nalazila na vrhu tribina. Takođe, medicinska pomoć je jurila ka njemu.

Rafael Nadal steps in as medics respond to emergency in crowd at Italian Openhttps://t.co/d3wmGgTp3y pic.twitter.com/CK5WC3OQlN