Drma se ATP, igrači: Želimo objašnjenje

Portugalski teniser Gastao Elijas kritikovao je Asocijaciju teniskih profesionalaca (ATP) zbog "nehumanih lopti" i tom prilikom tražio je kompenzaciju s obzirom na povrede koje zadobija zbog istih.

Posljednjih nedjelja igrači su često govorili o lopticama koje se koriste na ATP i WTA turu, ističući ih kao glavni problem povreda.

Danil Medvedev je bio jedan od najglasnijih, a sve je to potvrdio i Karlos Alkaraz, no ni drugi nisu ostali nijemi.

Elijas je otišao samo korak dalje u odnosu na svoje kolege i o tome je javno progovorio na društvenoj mreži X.

I demand @atptour to pay for all the physiotherapy I will need after playing with these balls they are making us play with. I’ve been on tour for many years and I’ve never seen anything like this. THIS IS INHUMANE!