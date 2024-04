Dušan Lajović u četvrtfinalu turnira u Barseloni

BARSELONA - Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se danas u osminu finala ATP turnira u Barseloni pošto je rezultatom 2:0 (6:4, 6:4) savladao šestog nosioca, Francuza Iga Imbera za sat i 13 minuta igre.

Srbin je u prvom setu prvi stigao do brejka protiv 13. tenisera svijeta, ali je Imber uspio da se vrati. Ipak, drugi brejk Lajovića nije uspio da nadoknadi pa je Srbin stigao do vođstva u setovima. Na početku drugog seta, Imber je stigao do 3:0 napravivši brejk, ali je Lajović nanizao pet gemova u nizu, a potom kod vođstva 5:4 iskoristio drugu meč loptu.

U osmini finala Lajović će igrati protiv Španca Alehandra Davidoviča Fokine kome je prethodno meč predao Čeh Tomaš Mahač.

