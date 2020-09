Dva Hrvata u finalu US opena

Dva hrvatska tenisera boriće se za trofej US opena u konkurenciji dublova.

U pitanju su Nikola Mektić i Mate Pavić, koji su u utorak uveče izborili plasman u veliko finale.

Ipak, to nisu uradili zajedno, pa će se boriti jedan protiv drugog – Mektić sa Holanđaninom Veslijem Kulhofom, a Pavić sa Brazilcem Brunom Soarešom.

Kulhof i Mektić su pobijedili treće nosioce turnira, Amerikanca Radživa Rama i Britanca Džoa Salsburija sa 2-0 u setovima (7:6, 6:4).

Holanđanin i Hrvat su na putu do finala izgubili samo jedan set, a žrijeb im se potpuno otvorio što su oni potpuno iskoristili.

Tridesetjednogodišnjem Mektiću je ovo prvo Gren slem finale u muškom dublu, a prethodno je, baš ove godine na Australijan openu, osvojio titulu u miks-dublu.

Soareš i Pavić su u svom polufinalu pobijedili Rumuna Oriju Tekaua i Holanđanina Žan-Žulijena Rožea takođe sa 2-0 u setovima (6:4, 7:5).

Hrvat i Brazilac su imali dosta teži žrijeb od protivnika i prethodno su morali da pobijede igrače kao što su Džejmi Mari i Nil Skupski, Marsel Granoljers i Orasio Sebaljos...

Dvadesetsedmogodišnjem Paviću ovo nije prvo Gren slem finale u muškom dublu, pošto je prethodno 2018. godine osvojio Australijan open. On takođe ima i dvije GS titule u miks-dublu, 2018. takođe na AO, kao i 2016. na US openu.

Feels like the first time. Wesley Koolhof & Nikola Mektic are into their maiden Grand Slam final. #USOpen pic.twitter.com/a95KpYMrvE