Dvije opcije: Nole je GOAT ili GOAT ne postoji

Iako je Novak Đoković rekorder u gotovo svim bitnim kategorijama, neki i dalje dovode u pitanje da li je najbolji igrač svih vremena (GOAT - Greatest of All Time).

Nedavno su o tome pričali Mats Vilander, Majk Brajan i Tim Henman, koji su se saglasili da je Novak što se tiče brojki neprikosnoven, ali da je Federer imao veći uticaj na tenis.

Polemika oko toga ko je GOAT i šta je tu bitno, nastavila se i na teniskim forumima, pa je teniski analitičar Gil Gros imao veoma jasan stav po tom pitanju.

"Ovo je moje trenutno stanovište o statusu GOAT-a. GOAT je ili Novak Đoković ili ga jednostavno nema. To su dvije opcije. Ako mi date drugo ime koje nije Novak Đoković, odbaciću ga. Boriću se protiv toga. Jedini prihvatljiv odgovor za mene je Novak Đoković", kaže Gros.

On ipak smatra da je u redu i da se ne priča na tu temu.

"To je takođe prihvatljiv odgovor za mene, mogli biste da kažete, 'ne mislim da je fer da postoji GOAT uopšte'. Opet su tu dvije opcije. Možda ću negdje usput i donijeti zaključak. U prošlosti, takođe sam pričao o svom uvjerenju da su mnogi ovi velikani na istoj ravni, to je nivo jedan, A+ nivo. Mislim da je to i dalje bolji način za gledanje na tenisku istoriju, nego da ih svrstavamo na liste", zaključio je Gros.(B92)