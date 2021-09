Dvije tinejdžerke u finalu US opena

Ema Radukanu druga je senzacionalna finalistkinja US Opena, pošto je u polufinalu ubedljivo savladala Mariju Sakari sa 2:0.

Kvalifikantkinja koja ima svega 18 godina stigla je do finala ne izgubivši nijedan jedini set.

Ona će u borbi za titulu igrati protiv još jednog otkrovenja turnira, Lejle Fernandez koja je prethodno eliminisala Arinu Zabalenku.

Biće to prvi put još od 1999. da se u finalu US opena sastaju dvije tinejdžerke, prethodno su to bile Martina Hingis i Serena Vilijams.

Radukanu je odlično otvorila meč, dobila pet gemova zaredom, i na kraju dobila prvi set sa 6:1.

U trećem gemu drugog seta pravi brejk, pri rezultati 3:1 i 4:2 propustila je priliku za dupli brejk, ali je bila uspješna na svoj servis i na kraju sa 6:4 stigla do konačnog trijumfa.

Prvi put u istoriji, jedna takmičarka iz kvalifikacija je uspjela da stigne do finala Gren Slema.