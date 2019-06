Džumhur čeka potvrdu doktora za turnir u Haleu

​Damir Džumhur, naš najbolji teniser, u kratkoj je posjeti Sarajevu, a već sutra putuje u Njemačku, gdje će, ukoliko mu to doktori dopuste, zaigrati na ATP turniru iz Serije 500 u Haleu.

Podsjetimo, Džumhur se tokom nastupa u dublu na Roland Garrosu povrijedio, a prve informacije govorile su kako ga očekuje pauza do dva mjeseca, a najcrnje prognoze su predviđale i pauzu do kraja sezone.

Međutim, oporavak teče izuzetno dobro i ukoliko dobije dopuštenje, zaigraće najprije u Halleu, a onda će pokušati odbraniti bodove i naslov pobjednika turnira u Antaliji, nakon čega slijedi nastup na Vimbledonu.

"Sa svojim timom doktora zaista sam odradio dobar posao. Prognoze su bile zaista crne i predvišala se pauza od četiri do šest sedmica. Međutim, svi su iznenađeni brzinom oporavka i već sedam dana treniram, čuvajući i štedeći lijevu ruku. Koliko će to biti dovoljno da pružim dobre igre, ne znam, ali želim pokušati nastupiti na narednim turnirima, počev od Hallea, gdje ću sa ATP doktorima obaviti konsultacije i vidjeti šta mi oni preporčuju. Ukoliko dobijem njihovo odobrenje, zaigrat ću na tom turniru, kako bi što spremniji dočekao Antaliju, gdje branim 250 bodova iz šrošle sezone. Svi znate da sam osvojio taj turnir i ukoliko ne uspijem odbraniti sve bodove, vjerovatno ću doživjeti pad na ATP listi. Potom slijedi Wimbledon, koji je jako važan za mene, a do kraja sezone, ukoliko me zdravlje posluži, planiram odigrati i nekoliko turnira iz Čelendžer serije kako bih sakupio bodove i povratio samopouzdanje", kazao je Džumhur, na pres konferenciji, koja je održana u Hotelu Malak Regency na Ilidži.

Džumhur je, inače, potpisao i novi sponzorski ugovor sa BH Telecomom, koji je već sedam godina partner našeg najboljeg tenisera, a saradnja će biti ozvaničena prilikom slijedeće posjete Džumhura glavnom gradu BiH.

U Hotelu Malak Regency održava se i festival odbojke za djecu, pa je Džumhur iskoristio svoj dolazak kako bi pozdravio sve ekipe. Treneri su nakratko prekinuli utakmicu, koja je bila u toku kako bi se slikali sa našim najboljim teniserom, kojem su poželjeli sreću u nastavku sezone.