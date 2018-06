Džumhur: I dan danas pomislim na meč loptu protiv Zvereva

Najbolji bh. teniser Damir Džumhur zadovoljan je rezultatima u dosadašnjem dijelu sezone, kao i nastupu na ovogodišnjem Rolan Garosu gdje je dospio do trećeg kola gdje ga je nakon velike drame savladao Aleksandar Zverev.

„Bilo je uspona i padova koji su sasvim normalni. Teško je održavati jednu konstantu, pa čak i najbolji teniseri imaju uspone i padove. Sami početak sezone je bio dobar, 3. kolo Australijan opena, pa turniri u halama. Sve je bilo dobro do onog turnira u Marseju gdje sam se razbolio. Ta bolest se produžila na Dubai, ta dva turnira sam faktički igrao pod visokom temperaturorom koja je trajala 10-tak dana. Potom sam igrao Indijan Vels i Majami gdje sam došao potpuno nespreman. Onda kada sam ponovo došao na svoje bilo je teško vratiti se na turnirski ritam“, rekao je danas Džumhur na pres konferenciji u Sarajevu gdje je produžio višegodišnji ugovor sa svojim sponzorom BH Telecomom.

Nakon nešto lošijeg period najbolji bh. sportista u prošloj godini je nakon turnira u Madridu počeo da vraća staru formu. Iako ga nije mazio žrijeb, Damir je uspio da vrati igru koja ga i dalje ostavlja među 30 najboljih igrača svijeta.

„Što se tiče Rolan Garosa zacrtani cilj sam ponovo ostvario. Ponovo sam došao među 32 najbolja igrača na gren slemu. Prva dva kola sam kako se očekivalo prošao. Onda je uslijedio meč protiv Zvereva protiv kojeg sam pokazao da mogu da igram sa najboljim igračima koji su u najboljoj formi, jer mislim da je Zverev trenutno uz Nadala igrač sa najboljom formom. Mislim da sam tokom većine meča bio bolji rival. Na kraju nisam uspio da pobijedim i ostaje velika žal za tim. To je tenis, nekada jedna loptica promijeni mnogo toga. I dan danas, često pomislim na tu meč loptu, ali kažem tenis je takav sport gdje se stvari brzo mijenjaju. Ja pokušavam da zaboravim na taj i okrenem se daljnim treninzima“, naglasio je Džumhur.

Što se nastavka sezone tiče Džumhur će preseliti na travu, tako da će po prvi put odigrati tri turnira u nizu na travnatoj podlozi. Igraće Kvins, Antaliju i na kraju Vimbledon.

„Protekle dvije godina sam prolazio prvo kolo, igrao sam prilično dobro na travi. Pokazao sam da mogu da igram na travi. Zavisi mnogo i od žrijeba, jer nije isto igrati sa igračem recimo iz Španije ili jednog Karlovića. Ja sam prilično uvjeren da mogu dobro odigrati. Cilj na Gren slemu je uvijek proći prva dva kola. Samo želim da odigram dobro, a rezultati će doći“, riječi su najboljeg bh. tensira.

Dotakao se još i neobične situacije sa meča protiv Zvereva kada se sudario sa dječakom koji je skupljao loptice.

„I ja i on smo gledali u lopticu, sudarli smo se, ali on je izvukao deblji kraj u svemu tome, ali bilo je sve ok. On je doživio šok jer je to bilo pred 15.000 ljudi. Ja imam jednu ideju da kontaktiram Roland Garos i da dođem do tog skupljača loptica i volio bi da budem sa njim u kontaktu, ali vidjećemo šta će biti od toga. Bila bi to lijepa gesta sa moje strane. Ja se nadam da ćemo to sve ostvariti“, zaključio je Džumhur.