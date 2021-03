Džumhur: Nisam diskvalifikovan, samovoljno sam napustio meč zbog sudije

Damir Džumhur je jutros ispao sa turnira u Akapulku nakon prekida meča u prvom setu protiv Botika van de Zandšlupa, a potom je pojasnio šta se tačno desilo.

"Vrlo bitna stvar je da nisam diskvalifikovan sa meča. Ja sam samovoljno napustio teren jer u tom trenutku više nisam mogao podnijeti da se neko prema meni ponaša veoma loše na terenu, bezobrazno, da može raditi šta god poželi, a to se odnosi na sudiju na stolici koji je direktno uticao na rezultat meča svojim lošim odlukama. Okidač svega toga je bila sporna lopta na 5:5 i 40:40, gdje on nije reagovao. Lopta je bila čisti aut i ja sam izgubio taj servis-gem. Nakon toga na pauzi sam mu rekao da ću predočiti video svima i da imam pravo da ga tužim zbog toga što je direktno uticao na poraz ili pobjedu drugog igrača. On je meni za to dao opomenu. Otkud mu pravo da daje opomenu za to što sam rekao da ću da ga tužim za greške koje je napravio?", kaže Džumhur i nastavlja:

"Već sam tu bio veoma iznerviran i ne znam šta sam tu prokomentarisao, a sudija mi je rekao da je dosta. Rekao sam da nije dosta i da imam pravo pričati i da ću ja da kažem kad je dosta. Na to dobijam drugu opomenu i kazneni poen i ja nisam imao potrebu više da igram taj meč, da nastavim meč. Toliko je u mojoj glavi bilo sve nepravedno i nisam imao više nikakvu potrebu igrati dalje meč, nisam se mogao iskontrolisati i nastaviti igrati. Bio sam izuzetno nervozan zbog svega što se izdešavalo i svojevoljno sam napustio teren. Nisam diskvalifikovan kao što se prenijelo", rekao je Džumhur i dodao kako nije poručio sudiji da "će ga ubiti", kako su to pojedini mediji prenijeli.

"Ne znam otkud pojedinim portalima to da sam rekao da ću nekoga ubiti. Kada se završio meč došao je supervizor na teren, rekao sam mu nekoliko puta da ne mogu vjerovati šta mi je glavni sudija uradio i da imam jednostavno potrebu da ga udarim poslije meča. Supervizor je rekao da to ne bi bila dobra ideja, da mogu sebi napraviti veliku štetu i ja sam rekao da me u tom trenutku ništa ne zanima jer sam bio veoma nervozan, ali sam se uspio smiriti i otići s terena. Nikome nisam prijetio da ću ga ubiti, postoji video svega toga", dodao je Džumhur koji se izvinuo javnosti zbog svog ponašanja.

"Izvinjavam se zbog ovakvog ponašanja, jasno je da nije sportski. Potrebno je razumjeti igrače da u se pojedinim trenucima nagomilaju razne teškoće koje uzrokuju ovakve situacije", poručio je Džumhur.

(Klix.ba)