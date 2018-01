Džumhur: Nisam odigrao kako znam, moram izvući pouke

Najbolji bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur porazom od prvog igrača svijeta Rafaela Nadala završio je nastup na prvom Grand slam turniru sezone u Melburnu.

Džumhur priznaje da nije pružio najbolju igru protiv Nadala, da nije ispunio svoja očekivanja, ali da na kraju ipak može biti zadovoljan ukupnim učinkom na početku sezone. Ističe da mu je najvažnije da se vratio nakon povrede i prošao prva dva kola u Melbourneu iako je bio doveden u pitanje njegov nastup na Australian Openu.

"Najviše mi je žao što nisam uspio odigrati onako kako mogu. Opet, dio posla koji sam morao da odradim sam odradio, prošao sam dva kola, nakon povrede kada je bilo pitanje hoću li moći igrati na Australian Openu. Najbitnije je da sam sanirao povredu i odigrao dva meča, preokrenuo prvo kolo i pokazao dobru igru u drugom kolu te zakazao meč s Nadalom. Ponavljam, nisam pružio svoj najbolji tenis, u želji za dobrom igrom i rezultatom sam izgorio i to je bio najveći problem. Očekivao sam mnogo više od sebe, ali nisam uspio", izjavio je Džumhur nakon meča.

Čestitao je Nadalu, istaknuvši da je Španac pružio vrhunsku partiju.

"Igra Nadala je bila na vrhunskom nivou, pokazao je zašto je prvi na svijetu i zašto je prošle godine osvojio dva grand slam turnira. Čestitam mu na današnjem meču", dodaje Džumhur.

Ističe da će pokušati izvući pouke iz današnjeg meča kako mu se slične greške ne bi ponavljale u narednim susretima, posebno protiv najvećih igrača.

"Bilo je trenutaka da sam odigrao dobre gemove, ali one bitne sam odigrao loše. Možda sam u nekim trenucima tražio previše, ali ovo ipak nije loš početak sezone - devedeset bodova na Australian Openu. Uvijek sam govorio da bi se grand slamovi i mastersi trebali odigrati dobro, prolaziti po dva kola i kada bih to uspio mogao bih da pređem u Top 20. Prvi korak sam napravio i bez obzira na to koliko sam nezadovoljan zadnjim susretom ukupna slika je odlična", zaključio je Džumhur.