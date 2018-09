Džumhur: Nisam u stanju da igram Dejvis kup

Najbolji bh. teniser Damir Džumhur nije krio razočaranje što neće biti na raspolaganju reprezentaciji BiH u susretu Dejvis kupa protiv Japana.

Džumhur je trebao bti glavna uzdanica bh. tima u istorijskom duelu za plasman u Svjetsku grupu Dejvis kupa protiv Japanaca u Osaki (14-16. septembar), međutim zbog povrede koju vuče već neko vrijeme spriječen je da pomogne svojim kolegama.

"Zbog povrede leđa neću igrati Dejvis kup. Vučem tu povredu već duže vrijeme, a bio je upitan nastup na US Openu, ali sam stisnuo zube. To nije bio moj tenis, jer sam igrao sa 30 posto snage. Igrao sam bez servisa i još uvijek nisam u stanju da igram. Mislim da imamo šanse protiv Japana, jer Mirza Bašić sve bolje igre u Dejvis kupu. Šanse su 50-50", istakao je danas Džumhur, koji se nada da će se oporaviti do turnira u St. Peterburgu gdje brani naslov osvojen prošle godine.

Naglasio je da česta promjena podloga jedan od razloga zašto mnogi teniseri imaju problema sa leđima, kao i da dosadašnja sezona nije bila loša, ali i da je mogla biti i bolja. Cilj mu je ove sezone ostati u Top 30, a sljedeće napraviti korak više.